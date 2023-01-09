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На Харківщині зафіксовано активність російських ДРГ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На Харківщині зафіксовано активність російських ДРГ
фото ілюстративне з відкритих джерел

У ворога немає достатньо сил, щоб здійснити повторний наступ

Сили оборони України не спостерігають на Харківському напрямку спроможностей ворога, аби здійснити повторний наступ. Водночас фіксується активізація диверсійно-розвідувальних груп на Харківщині. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.  

«Перед Новим роком ми активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворога виявляли і прикордонники, і військовослужбовці ЗСУ. По них (ДРГ – Главком) відразу відкривали вогонь, після чого вони відходили на територію Росії», – розповів Демченко.

Він відзначив, що після того, як окупантів вигнали з Харківщини, цей напрямок постійно піддається обстрілам. Наразі Сили оборони слідкують за спробами ворога наростити тут свої сили і засоби.

«На щастя, як і в Білорусі, так і на цьому напрямку у ворога немає достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Проте ворога не можна недооцінювати, і ми маємо бути готові до всього», – наголосив Демченко.

Як відомо, внаслідок атаки росіян на Херсон, яка сталася сьогодні, 9 січня близько 12.55, ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Є загиблий та поранена, розпочато кримінальне провадження.

Крім того, російські загарбники сьогодні вдень, 9 січня, обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, дуже пошкоджено місцеву лікарню, вибито багато вікон та дверей. Інформації про постраждалих наразі немає.

Тим часом українські захисники захопили російську самоходну артилерійську установку «Гіацинт-С» у Херсонській області. «Гіацинт» – радянська розробка, призначена для придушення та знищення засобів ядерного нападу.

Теги: війна росія Харківщина окупанти

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