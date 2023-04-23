На Херсонщині чоловік підірвався на міні

Він отримав травми, несумісні з життям

У Великоолександрівській громаді Херсонської області цивільний мешканець підірвався на залишеній окупантами вибухівці і загинув. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

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Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми, несумісні з життям.

ОВА наголосила, що мінна небезпека на Херсонщині надзвичайно висока. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі. Місцевих жителів закликають не відвідувати ці місця, якщо немає впевненості, що там працювали сапери.

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Зазначимо, що в разі виявлення предмета, схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».

Нагадаємо, що 5 квітня в селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову травму.

До слова, 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго.