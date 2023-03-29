Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Експосадовець з Одещини формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експосадовець з Одещини формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини
фото: СБУ

Зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який допомагає рашистам на тимчасово окупованій частині півдня України. Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше Коротаєв був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області. 

«Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників. До складу цього угруповання ворог намагався примусово «мобілізувати» максимальну кількість місцевих жителів», – зазначають в СБУ.

При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України.

Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовує збройну агресію рф, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

Раніше повідомлялося, що депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру.

Теги: СБУ Одещина Херсонщина окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади
Російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні – СБУ
Сьогодні, 13:35
Топменеджер Харківського авіазаводу вдруге отримав підозру. Його оголошено в розшук
Топменеджер Харківського авіазаводу вдруге отримав підозру. Його оголошено в розшук
24 березня, 16:01
Депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру
Депутат Держдуми, який курував окупацію Херсонщини, отримав підозру
23 березня, 13:53

Новини

Експосадовець з Одещини формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини
Експосадовець з Одещини формує «російський батальйон» із мешканців Херсонщини
На Одещині через негоду виведено з ладу понад 100 трансформаторних підстанцій
На Одещині через негоду виведено з ладу понад 100 трансформаторних підстанцій
В Одесу повернувся McDonald’s: деталі (відео)
В Одесу повернувся McDonald’s: деталі (відео)
Зернова угода. СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці (фото)
Зернова угода. СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці (фото)
Неочікуване покарання суду: викрадач ноутбука має переглянути фільм «Викрадачі велосипедів»
Неочікуване покарання суду: викрадач ноутбука має переглянути фільм «Викрадачі велосипедів»
На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування
На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
56K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
38K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
35K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
30K
Що треба знати патріарху Кірілу та тим, хто за нього молиться. 10 фактів з історії Києво-Печерської лаври
24K
Чому росіяни без бою здали Лавру?

Новини

Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Сьогодні, 07:46
Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю
Сьогодні, 06:58
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Сьогодні, 06:31
Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Верещук різко звернулася до росіян: деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,7 млрд допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту