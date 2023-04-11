Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
Артилерія РФ вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці
фото скріншот відео

Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни

У ніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Про наслідки обстрілу розповів протоієрей Віталій Маланій – у відео. «Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. «На щастя, мирні люди не постраждали», – додали в адміністрації.

Також повідомлялося, що російські загарбники протягом минулої доби здійснили 56 обстрілів Херсонської області, пошкоджений медичний заклад, є поранені. 

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. 

Читайте також:

Теги: війна церква Херсонщина відео втрати Щастя обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення
Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення
На Херсонщині РФ обстріляли човен з мирними людьми, 118 прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах
На Херсонщині РФ обстріляли човен з мирними людьми, 118 прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах
Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу
Велика провокація на Великдень. Московська церква гасить пожежу
У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)
У Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ (фото)
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені
Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
50K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
49K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
43K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
14K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
8295
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту