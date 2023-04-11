Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків

Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни

У ніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Про наслідки обстрілу розповів протоієрей Віталій Маланій – у відео. «Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. «На щастя, мирні люди не постраждали», – додали в адміністрації.

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Також повідомлялося, що російські загарбники протягом минулої доби здійснили 56 обстрілів Херсонської області, пошкоджений медичний заклад, є поранені.

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.