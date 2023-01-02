На Херсонщині окупанти грабують підприємців – Генштаб

Окупаційні війська знущаються з цивільного населення на тимчасово зайнятих територія

За останню добу ЗСУ знищили сотні російських загарбників

У тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, а також вилучають автотранспорт і товари у підприємців. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 січня.

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«Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари», - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також поінформували, що українська авіація упродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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Нагадаємо, понеділок, 2 січня, вранці російська армія завдала удару по міському ринку у Бериславі Херсонської області. Вогонь вівся з боку тимчасово окупованої Каховки.

Тим часом у Криму окупанти перевіряють списки на мобілізацію. Йдеться про осіб, які ще не брали участі у бойових діях в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.