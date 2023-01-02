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На Херсонщині окупанти обстріляли міський ринок, є поранені

Олександра Садова
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти обстріляли міський ринок, є поранені
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про 5 поранених

У понеділок, 2 січня, вранці російська армія завдала удару по міському ринку у Бериславі Херсонської області. Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки», - написав очільник Херсонщини.

Наразі відомо про 5 поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, російські війська 31 грудня обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару було поранено дітей

«У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряда неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей – 13-річний хлопчик і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони зазнали тяжких осколкових поранень», – повідомляв голова Херсонської ОВА.

За його словами, постраждалих доправили до лікарні. Діти перебували в операційній, де хірурги боролися за їхні життя.

У четвер, 29 грудня, росіяни обстріляли Обласний кардіологічний диспансер у Херсоні. Через обстріл постаждало двоє людей – охоронець та працівник котельні. Окрім того, у кардіологічному диспансері зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Раніше повідомляли, що 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. До міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Загарбники після деокупації міста продовжують нещадно бити по Херсону. 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. У результаті удару зайнялися 6 легкових автомобілів. Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі.

За даними Херсонської обласної прокуратури, загинуло щонайменше вісім цивільних осіб. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адмінбудівлі та автотранспорт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги: окупанти ринок обстріл Херсонщина

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