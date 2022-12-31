Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено двох дітей

Діти перебувають у операційній, де хірурги борються за їхнє життя

Російські війська сьогодні, 31 грудня, обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару поранено дітей. Про це повідомив в Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.



«У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряда неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей – 13-річний хлопчик і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони зазнали тяжких осколкових поранень», – написав він.

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За його словами, постраждалих доправили до лікарні. Діти перебувають у операційній, де хірурги борються за їхнє життя.

Зазначимо, станом на ранок 31 грудня 2022 року 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії Росії в Україні.