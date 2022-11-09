Херсонщина: поліція показала деокуповану Велику Олександрівку (відео)

У підвалі Великоолександрівської селищної ради рашисти облаштували свою казарму

Національна поліція України показала відео наслідків окупації рашистами селища Велика Олександрівка на Херсонщині.

«Деокуповане селище Велика Олександрівка. Поліцейські продовжують документувати воєнні злочини росіян, встановлювати підрозділи, які тут перебували, та особи військових РФ», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у приміщенні Великоолександрівської селищної ради окупанти наслідили своїм «рускім міром» – повсюди бруд та розруха. У підвалі рашисти облаштували свою казарму.

«Написи, які росіяни залишили на стінах, – говорять самі за себе. Поліцейські працюють на місці, збирають слідову та іншу інформацію, яка допоможе у встановленні фактів злочинів російських військових», – додали в поліції.

Зазначимо, що російські терористи окупували Велику Олександрівку 10 березня. У селищі станом на 2018 рік проживало 6,7 тис. осіб. До 2020 року був адміністративним центром Великоолександрівського району Херсонської області, нині є центром ОТГ, до якої входять іще два селища міського типу та 31 село.

4 жовтня депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення від російських окупантів смт. Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти масово підтривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. У місцевих соцемережах почала поширюватися паніка, що підрив мостів – це маркер відступання і що рашисти втрачають контроль над областю.

Також повідомлялося, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії.