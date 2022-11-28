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На Харківщині рашисти вбили дитячого письменника Вакуленка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині рашисти вбили дитячого письменника Вакуленка
Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання, в якому був Вакуленко
фото з відкритих джерел

У березні окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма

Російські загарбники під час окупації Харківщини вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Про це свідчать фотодокази і результати ДНК-експертизи, йдеться у розслідувнні «Суспільного».

У березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника значилося під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером. На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.

Нагадаємо, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.  Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет. 

Теги: смерть документи експертиза журнал окупанти письменник поховання прокуратура рашисти Харківщина батьки

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