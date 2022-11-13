Доброволець з Британії, який у полоні був засуджений на смерть, планує повернутися в Україну

Військовий зніматиме репортажі про війну і публікуватиме їх на своєму YouTube-каналі

Колишній військовий, який був у полоні бойовиків на сході заявив, що повернеться в Україну як онлайн-репортер. Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, Ейден Аслін був схоплений у квітні під час боїв у Маріуполі.

За словами Асліна, під час ув’язнення окупанти його побили та поранили. Він розповів, що бойовики його тримали в маленькій камері з відкритим вікном, без туалету, давали зовсім мало їжі. Йому також погрожували вбивством, били кулаками та змушували співати гімн Росії. У червні Асліна, а також ще одного британця Шона Піннера й марокканця Брахіма Саадуна «засудив» до смертної кари так званий суд терористичної організації «ДНР».

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Водночас у вересні в межах одного з наймасштабніших обмінів полонених між росією та Україною Аслін разом із дев’ятьома іншими іноземцями повернувся додому.

Тепер військовий вестиме репортажі про війну і викладатиме їх на своєму YouTube-каналі, але не має наміру знову брати участь у бойових діях. Його близькі, зазначив він, підтримують це рішення, хоча їм і нелегко відпустити його знову в Україну.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Також 13 листопада Україні вдалося звільнити з російського полону ще 20 громадян.

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