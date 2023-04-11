На Херсонщині РФ обстріляли човен з мирними людьми, 118 прильотів на Сумщині: ситуація в регіонах

Минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської Шалигинської. Зафіксовано 118 прильотів з мінометів та АГС. В Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади.

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Запорізька область

Ворог продовжує гатити по лінії розмежування. За минулу добу російські війська здійснили 66 артилерійських обстрілів, чотири авіаудари, сім атак із застосуванням БПЛА, 2 з РСЗВ.

У Кам'янському, Чарівному, Привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах зафіксовано нові руйнування; 45 нових повідомлень за добу. Повідомлень про поранених та вбитих не надходило. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора вдень російська армія тричі била по Нікопольщині. З важкої артилерії ворог обстрілював Марганецьку громаду. Минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та мотоцикл. Вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiло до Марганецької громади. Без загиблих та постраждалих. Детальна інфомація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка.

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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове.

Вчора щонайменше тричі ворог обстрілював з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Були пошкоджені господарські споруди та приватний будинок. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ також пошкоджено будинок. За добу – без постраждалих.

Луганщина

Минулої доби на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Старобільську та навколо міста збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

Донеччина

По області – п’ять поранених цивільних за добу. Ворог обстрілював населені пункти з артилерії, танків, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар «НКРС», «Х-58»Обстріляні: Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, с.Предтечине, с.Времівка, Часів Яр, с.Маркове, смт Очеретине, с.Максимільянівка, с.Семенівка. Пошкоджено 13 житлових будинків, ринок, цивільний автомобіль.

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Миколаївщина

Сьогодні зранку – обстріл із БМ -21 «Град» у напрямку населеного пункту Куцурубской громади. Без постраждалих. Вчора протягом дня ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора вдень ворог обстрілював з РСЗВ населені пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих і руйнувань немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста Херсон. Дві людини дістали поранення.

В одному з населених пунктів Бериславської громади росіяни відкрили вогонь по човну з мирними людьми. 20-річний чоловік та 20-річна жінка, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, спробували вийти на човні в затоку. Плавзасіб атакували окупанти, скинувши з безпілотника розривну гранату. Люди отримали тяжкі поранення. Постраждалих до лікарні доставили військові. Нині медики надають їм необхідну допомогу. Додому вдалося повернути двадцять чотири дитини із Херсонщини, котрих незаконно утримували російські окупанти. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.