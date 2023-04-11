Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 квітня

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 квітня.

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Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних і сім ракетних ударів, чотири з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території республіки Білорусь.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Катеринівка, Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка Донецької області; Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

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Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також дев’ять БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Російський терор на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання.