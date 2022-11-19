40-тисячне місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залишилося без електрики
Нетішин залишився без електроенергії на невизначений термін
Сьогодні, 19 листопада, Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, повністю опинився без електроенергії. Про це повідомляє пресслужба міської ради.
«За повідомленням АТ «Хмельницькобленерго» у зв'язку з перевантаженням електромережі, сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що до електромережі підключена тільки критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто.
Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники вкотре випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл енергетичної та газовидобувної інфраструктури України.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.
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