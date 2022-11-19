Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

40-тисячне місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залишилося без електрики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
40-тисячне місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залишилося без електрики
До електромережі підключена тільки критична інфраструктура
фото з відкритих джерел

Нетішин залишився без електроенергії на невизначений термін

Сьогодні, 19 листопада, Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, повністю опинився без електроенергії. Про це повідомляє пресслужба міської ради. 

«За повідомленням АТ «Хмельницькобленерго» у зв'язку з перевантаженням електромережі, сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до електромережі підключена тільки критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто.

Нетішин – місто в Україні, у Шепетівському районі Хмельницької області. Місто лежить над річкою Горинь, на межі Хмельницької та Рівненської областей, за 6 км від залізничної станції Кривин на лінії Шепетівка-Здолбунів. Тут працює Хмельницька АЕС. Населення – 36 тис. мешканців (дані за 2010 рік).

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники вкотре випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. 

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл енергетичної та газовидобувної інфраструктури України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу

Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення

Теги: Україна окупанти росія електроенергія війна Хмельниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ поступово відмовляється від викопного палива
Зелена енергетика вироблятиме 83% електроенергії у світі до 2050 року
Сьогодні, 10:28
Відновлювальні джерела енергії стали жертвами війни, оскільки були побудовані здебільшого у південній частині України
Чому альтернативні джерела енергії не врятують Україну від блекауту: пояснення експерта
Сьогодні, 08:39
ДТЕК назвав регіони, в яких найскладніше зі світлом
Криза з електропостачанням: в якому регіоні найгірша ситуація
Вчора, 21:33

Події в Україні

Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни
Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни
Радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації став депутат від ОПЗЖ
Радником начальника Херсонської обласної військової адміністрації став депутат від ОПЗЖ
40-тисячне місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залишилося без електрики
40-тисячне місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залишилося без електрики
Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним
Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним
Україна повернула з полону кількох морських піхотинців
Україна повернула з полону кількох морських піхотинців
Як херсонці зустрічали перший потяг з Києва: щемливі фото
Як херсонці зустрічали перший потяг з Києва: щемливі фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
359K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
75K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
58K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
55K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
50K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
40K
Як ракета С-300 впала у Польщі. Російський слід, здоровий глузд і геополітика

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту