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Криза з електропостачанням: в якому регіоні найгірша ситуація

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Криза з електропостачанням: в якому регіоні найгірша ситуація
ДТЕК назвав регіони, в яких найскладніше зі світлом
фото з відкритих джерел

Найгірша ситуація в енергетиці зараз у Херсоні 

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після ракетних ударів ворога по нашій інфраструктурі 15-17 листопада. Станом на 18 листопада найгірша ситуація зі світлом спостерігається на півдні. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, як не дивно, однак найгірша ситуація зі світлом зараз у Херсоні. Місто лише нещодавно звільнили від окупантів, тож відновити всю зруйновану інфраструктуру ще не встигли.

«Зараз там працюють «всім світом». Ми направили туди шість бригад. Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. До прикладу, щодня наші бригади мають вбрід переправлятися через річку Інгулець», – сказав Сахарук. 

Він додав, що на деокупованих територіях вже потрохи почало з'являтися світло. Щонайменше 7 тис. споживачів у 20 населених пунктах мають електроенергію.

Якщо говорити про території, які не були під контролем окупантів, то найгірша ситуація у прифронтових регіонах. Причина цього – артилерійські обстріли. Мовиться про:

  • Запоріжжя;
  • Харків;
  • Чернігів;
  • Суми;
  • Київ.

Водночас внаслідок ракетних обстрілів невтішна ситуація склалася на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Київщині та Києві. Саме у столиці склався шалений дефіцит електроенергії. 
У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів. 

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо. 

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. 

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Теги: замінування місто українці Херсон

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