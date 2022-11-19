Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу

У результаті ракетних ударів майже половина енергосистеми України виведена з ладу

«Укренерго» повідомило деталі відключень

У суботу, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

«Укренерго» зазначає, що обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста атака. «Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – йдеться в повідомленні.

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«Укренерго» нагадує, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np.

«Укренерго» уточнює, що не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Нагадаємо, за даними уряду, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.