Шмигаль повідомив, яка частина енергосистеми виведена з ладу після атаки РФ

Майже 50% енергосистеми України виведено з ладу

Через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів

Після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

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«Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як в сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

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«Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії», – додав прем’єр.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Додамо, що «Укренерго» сьогодні у деяких областях, окрім планових відключень електроенергії, вводить екстрені обмеження.

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