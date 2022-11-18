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Шмигаль повідомив, яка частина енергосистеми виведена з ладу після атаки РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, яка частина енергосистеми виведена з ладу після атаки РФ
Майже 50% енергосистеми України виведено з ладу
Укренерго

Через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів

Після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

«Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що через руйнування енергосистеми Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як в сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткової фінансової підтримки для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

«Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії», – додав прем’єр.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. 

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Додамо, що «Укренерго» сьогодні у деяких областях, окрім планових відключень електроенергії, вводить екстрені обмеження.

Теги: війна росія електроенергія окупанти Україна

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