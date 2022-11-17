Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу

Сьогодні зранку російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України. Про це повідомляє «Нафтогаз».

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Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

«Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеня. Спеціалісти «Укргазвидобування» оперативно прибули на пошкоджені об’єкти», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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Наразі оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих.

Раніше президент Володимир Зеленський показав момент прильоту ракети по Дніпру. Вже відомо про 14 постраждалих. Зокрема, відомо, що рашисти влучили в співробітницю мерії Дніпра.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

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На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківщини.