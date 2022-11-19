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Чому альтернативні джерела енергії не врятують Україну від блекауту: пояснення експерта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому альтернативні джерела енергії не врятують Україну від блекауту: пояснення експерта
Відновлювальні джерела енергії стали жертвами війни, оскільки були побудовані здебільшого у південній частині України
фото з відкритих джерел

Сонячна та вітрова генерації дуже залежать від погоди

Україні сьогодні – лідерка серед держав в аспекті використання альтернативних джерел електроенергії. І хоч генератори та відновлювальні джерела намагаються використовувати на повну, вони все одно не «витягнуть» Україну з енергетичної кризи і, тим паче, не допоможуть під час блекауту.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пояснює: наявність в Україні відновлювальних джерел електроенергії (сонячна та вітрова генерації) більше заважають, аніж рятують систему. Проблема – в їхній нестабільності, тож покладатися на ці потужності було б неможливо.

«Суто з технічного погляду такі генерації більше заважають, аніж допомагають, оскільки генерація з відновлювальних джерел є дуже нестабільною. Сонячна та вітрова генерації дуже залежать від погоди: вийшла хмара – змінився обсяг генерації, вітер розпочався – зміна генерації, вщух – чергова зміна. Відновлювальна енергетика дуже ефективна в мирний час, але з точки зору нашої енергетики на сьогодні – це потужності, які постійно потрібно контролювати. Якщо кількість виробленої електроенергії десь слабшає, нам потрібно запускати інше джерело, не відновлювальне, аби підтримувати необхідну кількість електроенергії. Тому це нестабільний і недієвий метод на випадок блекауту», – вважає експерт.

Крім того, відновлювальні джерела енергії стали жертвами війни, оскільки були побудовані здебільшого у південній частині України – в Херсонській і Миколаївській областях.

«Вони знищені практично повністю. Один із власників такої станції розповів мені, що російський гелікоптер «напоровся» на одну з його вишок і знищив її», – розповідає Олександр Харченко.

Разом із тим, альтернативи з вироблення звичної електроенергії у світі майже не лишилося – Україна вже скупила всі генератори, які були наявні.

«На сьогодні Україна – лідер у світі за критерієм застосування генераторів. Але ми все ще шукаємо додаткові альтернативні джерела постачання електроенергії у світі. У Європі вже викупили все, майже все – у Південній Кореї, яка є одним із головних виробників генераторів. І нам досі необхідні генератори», – пояснює директор Центру досліджень енергетики.

Через це питання закупівлі обладнання для ремонту постраждалих електромереж постало особливо гостро. Проте з цим існують немалі проблеми – зокрема й через те, що його у світі виробляють не так багато, стільки на сьогодні вже потрібно Україні.

«Із обладнанням нам уже важко. Ми розуміли, що це станеться, готувалися, робили запаси, але гроші не безкінечні, а запаси, тим паче після таких потужних атак, вже значно вичерпуються. Ми вже говорили на нараді про доставку в Україну додаткових трансформаторів і до нас вже їде достатньо багато обладнання, але воно специфічне, не завжди є в довільному доступі. Велика його частина складна й виробляється довго та рідко, тому, на жаль, для нас «чарівної палички» не існує. Ми шукаємо будь-які технології, трансформатори «під розбір», які вже були вживані тощо. Зараз скуповується все у світі, бо частину ми використовуємо як деталі, частину – як базу, на якій зможемо нарощувати й інші елементи інфраструктури. Але проблема лишається. Партнери максимально шукають нам усе необхідне, але це не так просто. Вже затверджені програми підтримки України на суму понад 100 млн євро з різних джерел (сукупно). І процес затвердження коштів продовжується», – пояснює Олександр Харченко.

Нагадаємо, лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.

Тому, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми за таких умов та уникнути ще більших аварій, енергетики вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз, на жаль, відключення застосовують по всій Україні.

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Теги: вітер гелікоптер гроші енергетика інфраструктура технології Україна

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