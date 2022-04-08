На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)
Українці фахівці вивчатимуть методи ведення розвідки ворога
На Київщині бійці Національної гвардії України виявили службову документацію російського модуля розвідки та управління. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
«Подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами противника, а також принципи функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам Російської Федерації», - зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області.