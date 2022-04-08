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    Події в Україні

    На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)

    До рук правоохоронців потрапила службова документація російського модуля розвідки та управління - На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)
    До рук правоохоронців потрапила службова документація російського модуля розвідки та управління
    фото: МВС України

    Українці фахівці вивчатимуть методи ведення розвідки ворога

    На Київщині бійці Національної гвардії України виявили службову документацію російського модуля розвідки та управління. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

    «Подібного роду документи допоможуть краще зрозуміти методи ведення розвідки та управління військами противника, а також принципи функціонування відповідного програмного забезпечення для ефективної протидії військам Російської Федерації», - зазначили правоохоронці.

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    На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)
    На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)

    Нагадаємо, розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області.

    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині нацгвардійці виявили важливі документи російської розвідки (фото)