Із Росії видворяють мешканців «ДНР», які виїхали до РФ у січні-лютому

Росії не потрібні мешканці так званих ДНР і ЛНР

Окупанти мають значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій

На тимчасово окуповану територію Донецької області мають повернутися люди, які виїхали до Росії в січні-лютому 2022 року. Таку вказівку окупаційна влада «ДНР» отримала від російських кураторів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території Росії.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Слідом за ним із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

За кілька днів до Воронежа прибув поїзд з евакуйованими з Донбаса мешканцями окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей.

23 лютого ватажки «ДНР» та «ЛНР», Денис Пушилін та Леонід Пасічник, звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою. Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.

24 лютого відбулося повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Вже триває 44-й день війни РФ проти України.

Наразі ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України