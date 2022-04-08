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    «Рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки – соцмережі

    Українцям би не завадила допомога пратизанів у Росії та Білорусі - «Рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки – соцмережі
    Українцям би не завадила допомога пратизанів у Росії та Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Путінська орда продовжує чинити звірства на території України

    Причиною аварії вантажного потяга в Мурманській області РФ у ніч з 23 на 24 березня могли стати дії російських рейкових партизанів, які протестують проти війни з Україною.

    Про це повідомляється на телеграм-каналі «Останови вагоны», який, імовірно, належить залізничному спротиву в Росії.

    Це одна з найбільших аварій РЖД в останні роки. 20 вагонів 8500-тонного вантажного поїзда зійшли з рейок, 14 з них перекинулись. Окрім того було пошкоджено 300 метрів залізничних шляхів і 3 прольоти контактних ліній.

    Також російські рейкові партизани запустили сайт «Останови вагоны».

    На сайті розміщені детальні інструкції, як будь-який охочий може завадити доставці зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні. Також вказані основні регіони, де спротиву рекомендують зосередити зусилля. При цьому, пише спротив, паливо і боєприпаси на війну підвозяться з військових складів по всій Росії, тому важливо, щоб спротив діяв усюди.

    Нагадаємо, раніше «рейкову війну» розпочали білоруські партизани. МВС Білорусі за час війни зафіксувало понад 80 актів «тероризму і саботажу» на залізниці.

    Теги: росія окупанти війна залізниця Україна окупація #stoprussia
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    «Рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки – соцмережі