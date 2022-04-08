На Київщині зафіксовано факти зґвалтування дітей рашистськими нелюдами – Денісова

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ

Денісова: «Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти»

У Київській області були зафіксовані факти зґвалтування дітей рашистами. Зокрема йдеться про Бучу та Ірпінь, повідомила уповноважена Верховної ради з прав людина Людмила Денісова.

Вона також навела факти злочинних дій російських військових:

Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 російськими військовими. Зараз вагітна. Буча.

Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами. Її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча.

Дівчина 20 років, зґвалтування трьома окупантами одразу у всі можливі місця. Ірпінь.

«Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти. Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати», – заявила Денісова.

Вона нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини Людмила Денісова оприлюднила лист маленького хлопчика до мами, яку убили рашисти.

Також у селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину.