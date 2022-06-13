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    Події в Україні

    На Кіровоградщині автівка в'їхала в ставок: загинули дві жінки та дитина

    Двоє людей змогли вибратися з автівки, інші загинули - На Кіровоградщині автівка в'їхала в ставок: загинули дві жінки та дитина
    Двоє людей змогли вибратися з автівки, інші загинули
    фото: ДСНС України

    Машина з п’ятьма людьми невідь-як опинилася у водоймі

    У селі Мартоноша Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, у місцевому ставку загинули двоє дорослих та дитина.

    За інформацією рятувальників, з невідомих причин у ставку знайшли затонулу машину, в якій перебувало п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «12 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Мартоноша Новомиргородської громади Новоукраїнського району у місцевому ставку затонула машина, у якій перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині», – йдеться у повідомленні рятувальників.

    Водолазно-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучила з водойми тіла загиблих.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Кіровоградщина жінка окупація #stoprussia
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    На Кіровоградщині автівка в'їхала в ставок: загинули дві жінки та дитина