На Кіровоградщині автівка в'їхала в ставок: загинули дві жінки та дитина

Машина з п’ятьма людьми невідь-як опинилася у водоймі

У селі Мартоноша Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, у місцевому ставку загинули двоє дорослих та дитина.

За інформацією рятувальників, з невідомих причин у ставку знайшли затонулу машину, в якій перебувало п'ятеро людей. Про це повідомляє пресслужба з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«12 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в с. Мартоноша Новомиргородської громади Новоукраїнського району у місцевому ставку затонула машина, у якій перебували п’ятеро осіб. Троє вибрались на поверхню, але одна жінка загинула. Ще одна жінка та дитина залишились у затонулій машині», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Водолазно-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучила з водойми тіла загиблих.

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