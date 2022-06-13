У Баштанці на Миколаївщині лунають вибухи
На півдні України – повітряна тривога
У місті Баштанка на Миколаївщині чутні звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне» у Telegram.
«У Баштанці на Миколаївщині чутно звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 23:27.
Відбій тривоги оголосили о 0.12.
Нагадаємо, днями рашистські війська обстріляли районний центр Миколаївщини Баштанку, який розташований у східній частині регіону, неподалік від захопленої окупантами Херсонської області.
Внаслідок обстрілу постраждали будівлі районної адміністрації та районної ради, районної амбулаторії, інших комунальних закладів, було влучання у стадіон та спортивну школу.
Згодом повідомили про людські втрати у Баштанці. Російськими снарядами були убиті дві людини. Одна людина отримала поранення.
Як відомо, увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України – повітряна тривога (відео).