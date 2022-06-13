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    Події в Україні

    У Баштанці на Миколаївщині лунають вибухи

    Миколаївщина зазнає ударів рашистів - У Баштанці на Миколаївщині лунають вибухи
    Миколаївщина зазнає ударів рашистів
    фото з відкритих джерел

    На півдні України – повітряна тривога

    У місті Баштанка на Миколаївщині чутні звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне» у Telegram.

    «У Баштанці на Миколаївщині чутно звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

    Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 23:27.

    Відбій тривоги оголосили о 0.12.

    Нагадаємо, днями рашистські війська обстріляли районний центр Миколаївщини Баштанку, який розташований у східній частині регіону, неподалік від захопленої окупантами Херсонської області.

    Внаслідок обстрілу постраждали будівлі районної адміністрації та районної ради, районної амбулаторії, інших комунальних закладів, було влучання у стадіон та спортивну школу.

    Згодом повідомили про людські втрати у Баштанці. Російськими снарядами були убиті дві людини. Одна людина отримала поранення.

    Як відомо, увечері 12 червня стало відомо про вибухи у Харкові, на більшій частині території України – повітряна тривога (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Баштанці на Миколаївщині лунають вибухи