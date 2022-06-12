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    Події в Україні

    У Харкові – вибухи, на більшій частині території України – повітряна тривога (відео)

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    Жителям багатьох регіонів слід негайно прямувати в укриття - У Харкові – вибухи, на більшій частині території України – повітряна тривога (відео)
    Жителям багатьох регіонів слід негайно прямувати в укриття
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    Імовірно, окупанти могли стріляти з Бєлгорода

    У багатьох областях ввечері 12 червня оголосили повітряну тривогу. В Харкові мешканці вже чули звуки вибухів.

    У мережі повідомляють, що по Харкову могли випустити ракети з Бєлгорода. Проте офіційних підтверджень цього поки немає.

    Не забувайте, не можна поширювати фото або відео вибухів чи «прильотів». Така інформація може допомогти ворогу скорегувати вогонь.

    Нагадаємо, рашисти стали бити по Харкову бомбами більшої потужності, – мер.

    Напередодні у Харкові пролунали вибухи та зайнялися пожежі (фото).

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    Теги: Харків росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові – вибухи, на більшій частині території України – повітряна тривога (відео)