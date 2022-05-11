  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Моторошна ДТП на Троєщині: машина влетіла в бетонні блоки (відео)

    Очевидці вказують, що машина рухалася на великій швидкості - Моторошна ДТП на Троєщині: машина влетіла в бетонні блоки (відео)
    Очевидці вказують, що машина рухалася на великій швидкості
    фото: скріншот із відео

    Рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків

    Моторошна дружньо-транспортна пригода трапилася у Києві ввечері 11 травня. У бетонні блоки на великій швидкості в'їхав Ford Focus, повідомляють у соцмережах.

    Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків. Їх передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин цієї події.

    Нагадаємо, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані. Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

    Також увечері 3 травня на трасі Київ–Чоп у Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася масштабна ДТП. Учасниками автопригоди стали 38 осіб, з яких 26 загинуло та 12 травмувалося. Потерпілі перебувають у лікарні.

    Теги: росія окупанти ДТП війна ЗАЗ аварія рятувальники Україна окупація Hyundai Renault Ford #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моторошна ДТП на Троєщині: машина влетіла в бетонні блоки (відео)