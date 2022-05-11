Моторошна ДТП на Троєщині: машина влетіла в бетонні блоки (відео)

Рятувальники деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків

Моторошна дружньо-транспортна пригода трапилася у Києві ввечері 11 травня. У бетонні блоки на великій швидкості в'їхав Ford Focus, повідомляють у соцмережах.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків. Їх передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин цієї події.

Нагадаємо, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані. Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

Також увечері 3 травня на трасі Київ–Чоп у Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася масштабна ДТП. Учасниками автопригоди стали 38 осіб, з яких 26 загинуло та 12 травмувалося. Потерпілі перебувають у лікарні.