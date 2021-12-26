На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під кригу і загинули
Трагедія сталася на річці Південний Буг
У смт Завалля Кіровоградської області на річці Південний Буг провалилися під кригу та загинули двоє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«26 грудня о 14:50 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на річці Південний Буг провалилися під лід та зникли двоє дітей», – йдеться в повідомленні.
О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 – тіло другої дитини.
Від ДСНС залучалися вісім рятувальників, із них троє водолазів, та три одиниці техніки.
Нагадаємо, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків.
Як повідомлялося, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпеку замерзлих водойм.
До слова, повідомлялося, що в Україні із початку грудня потонула 31 людина.