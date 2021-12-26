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    На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під кригу і загинули

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    Тіла дітей уже знайшли - На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під кригу і загинули
    Тіла дітей уже знайшли
    фото з відкритих джерел

    Трагедія сталася на річці Південний Буг

    У смт Завалля Кіровоградської області на річці Південний Буг провалилися під кригу та загинули двоє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «26 грудня о 14:50 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на річці Південний Буг провалилися під лід та зникли двоє дітей», – йдеться в повідомленні.

    О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 – тіло другої дитини.

    Від ДСНС залучалися вісім рятувальників, із них троє водолазів, та три одиниці техніки.

    Нагадаємо, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків.

    Як повідомлялося, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпеку замерзлих водойм.

    До слова, повідомлялося, що в Україні із початку грудня потонула 31 людина.

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    Теги: державна служба ДСНС Кіровоградщина
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    На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під кригу і загинули