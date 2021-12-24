На Херсонщині у ставку потонули двоє дітей, які гралися на кризі

На Херсонщині у ставку потонули двоє дітей

Тіло другої дитини рятувальники досі шукають

На Херсонщині у селі Роздольне потонули двоє дітей, які пішли з дому до місцевого ставка гратися. Тіло другої дитини рятувальники досі шукають. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуації.

У пресслужбі ДСНС зазначають, що о 21:10 до них надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.).

«23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло однієї дитини вже знайшли, а пошуки другої дитини тривають.

«Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають. Від ДСНС залучено 4 особи та 2 од. техніки (в тому числі 1 човен)», – додають в ДСНС.

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