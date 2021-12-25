Надзвичайники перейшли на посилений режим несення служби

ДСНС слідкуватиме за безпекою українців під час масових святкувань

Рятувальники ДСНС на період новорічних свят проводитимуть посилений моніторинг ситуації в країні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій перейшла на посилений режим роботи на період новорічних та різдвяних свят. Про це повідомили вранці 25 грудня у пресцентрі ДСНС.

У період святкування новорічних та різдвяних свят ДСНС забезпечує захист населення та територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій у посиленому режимі.

Зокрема, з 09.00 25 грудня до 09.00 28 грудня 2021 року співробітники ДСНС проводять посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки.

«Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводити святкові заходи», – ідеться у повідомленні.

ДСНС організувала взаємодію з органами влади на всіх рівнях на випадок надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій, перевірила джерела протипожежного водопостачання.

Зазначають, що інспекторський склад ДСНС провів приблизно 4,8 тис. інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучили майже 20 тис. керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

«Усього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад сім тис. чоловік особового складу та дві тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, у тому числі: приблизно 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об’єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят із масовим перебуванням людей, 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 одиниць техніки; дев'ять повітряних суден, у тому числі чотири літаки та п'ять вертольотів», – додали у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ДСНС повідомила українців, що у горах на Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті очікується значна сніголавинна небезпека.