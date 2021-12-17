Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)

Чоловік пішов на риболовлю і не повернувся

14 грудня в с. Оране Вишгородського району чоловік вийшов на риболовлю на р. Тетерів і не повернувся. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби 15 грудня, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків.

Рятувальники знайшли на березі річки особисті речі зниклої людини. Вони продовжували пошуки на гумовому човні, але зниклого не вдалось знайти.

16 грудня було направлено групу водолазно-рятувальних робіт м. Вишгород та продовжено пошуки. О 11:45 з річки Тетерів водолази дістали тіло зниклого чоловіка, 1983 року народження.

Тіло передано працівникам поліції.

Як повідомлялося, на початку листопада на водоймі поблизу с. Козин під Києвом рятувальники знайшли тіло чоловіка, якого шукали три дні.