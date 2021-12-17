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    Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)

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    Група водолазно-рятувальних робіт знайшла потопельника - Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)
    Група водолазно-рятувальних робіт знайшла потопельника
    фото: ДСНС

    Чоловік пішов на риболовлю і не повернувся

    14 грудня в с. Оране Вишгородського району чоловік вийшов на риболовлю на р. Тетерів і не повернувся. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби 15 грудня, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків.

    Рятувальники знайшли на березі річки особисті речі зниклої людини. Вони продовжували пошуки на гумовому човні, але зниклого не вдалось знайти.

    16 грудня було направлено групу водолазно-рятувальних робіт м. Вишгород та продовжено пошуки. О 11:45 з річки Тетерів водолази дістали тіло зниклого чоловіка, 1983 року народження.

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    Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)
    Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)
    Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Тіло передано працівникам поліції.

    Як повідомлялося, на початку листопада на водоймі поблизу с. Козин під Києвом рятувальники знайшли тіло чоловіка, якого шукали три дні.

    Теги: ДСНС Київщина смерть на воді потонули рятувальники річка
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    Шукали два дні: на Київщині водолази дістали з річки тіло чоловіка (фото, відео)