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    Події в Україні

    ДСНС попереджає українців про тонкий лід: з початку грудня потонула 31 людина

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    &laquo;Те, що водойма виглядає замерзлою &ndash; не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину&raquo;, &ndash; вказують рятувальники - ДСНС попереджає українців про тонкий лід: з початку грудня потонула 31 людина
    «Те, що водойма виглядає замерзлою – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину», – вказують рятувальники
    фото: glavcom.ua

    Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі

    Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпеку замерзлих водойм, адже з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє – діти. Про це інформує пресцентр ДСНС.

    «Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі! Те, що водойма виглядає замерзлою – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину», – вказують рятувальники.

    Лише за останню добу в Україні через тонку кригу загинули двоє дітей і дорослий. Зокрема, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків.

    Цього ж дня на Полтавщині у селі Рибці провалився під кригу та потонув 41-річний чоловік.

    Рятувальники нагадують, що:

    • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
    • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
    • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
    • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
    • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
    • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
    • не варто вживати спиртні напої біля водойм;
    • необхідно пильнувати за дозвіллям дітей та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.

    У випадку надзвичайних ситуацій варто телефонувати за номером 101.

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    Теги: ДСНС водойма смерть на воді потонули рятувальники
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    ДСНС попереджає українців про тонкий лід: з початку грудня потонула 31 людина