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    Патрульні врятували рибалку, який провалився під кригу (відео)

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    Будьте обачними при зимовій риболовлі - Патрульні врятували рибалку, який провалився під кригу (відео)
    Будьте обачними при зимовій риболовлі
    фото з відкритих джерел

    Медики ушпиталили чоловіка

    На Полтавщині ледь уникнули трагедії. Поліцейські витягнули чоловіка з крижаної води.

    «Щойно рибалка на ставку провалився під кригу та тоне, потрібна ваша допомога», − з такими слова звернувся на лінію 102 схвильований 12-річний Іван. Він пояснив, що побачив це з вікна оселі. Подія трапилася учора в Полтаві, близько 14-ї години, неподалік вулиці Сільськогосподарської.

    Патрульні Андрій Бондар та Аліна Пашко оперативно прибули на виклик та кинулися рятувати чоловіка. На місці події небайдужий громадянин вже кинув рибалці гілки, спільними зусиллями вдалося допомогти чоловікові вибратися на берег.

    Патрульні допомогли рибалці дістатися до службового авто, зняти мокрі речі й закутали його термоковдрою та курткою.

    Медики ушпиталили чоловіка.

    Закликаємо громадян не виходити на тонкий лід, адже це небезпечно для життя.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про небезпеку замерзлих водойм, адже з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє – діти.

    У випадку надзвичайних ситуацій варто телефонувати за номером 101.

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    Теги: державна служба ДСНС рятувальники поліція
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    Патрульні врятували рибалку, який провалився під кригу (відео)