На депутата Потураєва напала жінка. Відео з парламенту

Фракція «Слуга народу» оголошувала про створення нового міжфракційного об’єднання, коли на Микиту Потураєва напала жінка

Під час брифінгу нардепів скандальна «активістка» підійшла до Потураєва та кулаком вдарила його в обличчя

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.

Так, фракція «Слуга народу» оголошувала про створення нового міжфракційного об’єднання «Демократія 2.0.». Депутати заявили, що подають заяву про це до спікера.

Під час цього брифінгу скандальна «активістка» Ірма Крат, яка ще називає себе журналісткою, вийшла до голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва та вдарила його кулаком в обличчя.

Через кілька секунд трансляція брифінгу припинилася. На оприлюднених журналістом Яном Доброносовим кадрах видно, що жінка також намагалася вдарити нардепа сумочкою. Після інциденту її забрали правоохоронці.

До слова, на днях «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.