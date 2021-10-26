Половина «слуг» були проти порушення регламенту при голосуванні за закон про олігархів, – нардеп

Буймістер заявила, що ні про яку суб’єктність «Слуги Народу» в парламенті мова не йде

Буймістер розповіла, що всі рішення «слугам» у Раді спускаються в директивному порядку Офісом президента

Кожен другий депутат фракції «Слуги Народу» був проти того, щоб голосувати за скандальний проект закону про олігархів в порушення регламенту.

Про це заявила народний депутат (ексчлен «Слуги Народу») Людмила Буймістер.

«Половина фракції сказала: ні, давайте підемо за нормальною процедурою, послухаємо, нехай 2-3-5 годин опозицію з їхніми правками, але якщо це такий важливий закон для президента, давайте його проведемо чисто з процедурної точки зору, щоб його не можна було потім оскаржити і т.д. 50% сказали: ми хочемо йти за нормальною процедурою. Що зробило керівництво? Керівництво сказало: а ми все одно підемо по «беспределу», – заявила Буймістер в ефірі «4-го телеканалу».

Нардеп заявила, що ні про яку суб’єктність «Слуги Народу» в парламенті мова не йде, а всі рішення спускаються в директивному порядку Офісом президента.

«Але зараз вже навіть видимість не створюється. Уже просто рішення спускаються з Банкової на керівництво партії чи фракції», – додала Людмила Буймістер.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.