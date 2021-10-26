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    Події в Україні

    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)

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    Поліція вже відкрила кримінальне провадження через таку народну декомунізацію на Полтавщині - Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)
    Поліція вже відкрила кримінальне провадження через таку народну декомунізацію на Полтавщині
    фото: https://www.facebook.com/sternenko

    У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати ще у 2015 році

    У ніч на 26 жовтня патріоти із руху «Гонор» на Полтавщині зруйнували пам’ятні знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах. Зокрема у Лубнах знесли пам’ятник червоноармійцю Василю Чапаєву, повідомляє активіст Сергій Стерненко.

    «У Лубнах раптово втратив голову Чапаєв, а у Лохвиці – комсомольці. – Написав він. - На жаль, вистояв у Хоролі пам‘ятник Івану Третьяку, совєцькому генералу, який у 1983 віддав наказ знищити пасажирський «Боїнг 747» південнокорейської авіакомпанії Korean Air Lines, який відхилився від курсу. Загинули 269 людей. Але, певен, він ще впаде».

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    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)
    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)
    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)
    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)
    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)

    Зазначимо, що усі ці об‘єкти вже давно мали бути знесені на вимогу закону про декомунізацію, але місцева влада чомусь зволікає з цим.

    «Я чув, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за виконання вимог закону. Закликаю поліціянтів одуматись та виписати хлопцям нагороди за очищення української землі від залишків окупаційного минулого», – додав Стерненко.

    Мова йде, ймовірно, про лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова, інтерв’ю з яким «Главком» публікував у березні.

    Василь Чапаєв – фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни і громадянської війни в Росії. У 1917 році приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному березі Волги, загинув у 1919-му у віці 32 років. У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на «пам’ятник Чапаєвської дивізії» й не стало зносити.

    Іван Третяк – радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року наказав збити пасажирський «Боїнг-747», що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак «Корейських авіаліній"» помилково відхилився від маршруту й полетів над радянською територію.

    На перехоплення цивільного лайнера радянські військові підняли два Су-15. Винищувач, перебуваючи поза зоною огляду пілотів KAL007, зробив кілька довгих попереджувальних черг з авіагармати – одразу бронебійними снарядами. Зниження швидкості літака радянські льотчики сприйняли за спробу уникнути перехоплення.

    Саме тоді надійшов наказ генерала Третяка про знищення літака, і винищувач Су-15 збив лайнер двома ракетами Р-60. Літак впав неподалік від острова Монерон. Всі, хто перебував на його борту, загинули, зокрема й восьмимісячний малюк та чинний депутат Палати представників Конгресу США.

    Нещодавно земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва.

    Тим часом у Харкові за бюджетні кошти відремонтували радянський пам'ятник піонеру в «будьонівці».

    Раніше на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

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    Теги: декомунізація пам'ять українці Радянська влада СРСР Полтавщина поліція Сергій Стерненко
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    Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)