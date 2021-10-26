Чапаєв втратив голову у Лубнах. Поліція відкрила справу проти патріотів (фото)

Поліція вже відкрила кримінальне провадження через таку народну декомунізацію на Полтавщині

У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати ще у 2015 році

У ніч на 26 жовтня патріоти із руху «Гонор» на Полтавщині зруйнували пам’ятні знаки радянської доби у Лохвиці та Лубнах. Зокрема у Лубнах знесли пам’ятник червоноармійцю Василю Чапаєву, повідомляє активіст Сергій Стерненко.

«У Лубнах раптово втратив голову Чапаєв, а у Лохвиці – комсомольці. – Написав він. - На жаль, вистояв у Хоролі пам‘ятник Івану Третьяку, совєцькому генералу, який у 1983 віддав наказ знищити пасажирський «Боїнг 747» південнокорейської авіакомпанії Korean Air Lines, який відхилився від курсу. Загинули 269 людей. Але, певен, він ще впаде».

Зазначимо, що усі ці об‘єкти вже давно мали бути знесені на вимогу закону про декомунізацію, але місцева влада чомусь зволікає з цим.

«Я чув, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за виконання вимог закону. Закликаю поліціянтів одуматись та виписати хлопцям нагороди за очищення української землі від залишків окупаційного минулого», – додав Стерненко.

Мова йде, ймовірно, про лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова, інтерв’ю з яким «Главком» публікував у березні.

Василь Чапаєв – фельдфебель Російської імператорської армії, командир дивізії Робітничо-селянської червоної армії, учасник Першої світової війни і громадянської війни в Росії. У 1917 році приєднався до більшовицького крила РСДРП. Організовував військові сили більшовиків на східному березі Волги, загинув у 1919-му у віці 32 років. У Лубнах пам’ятник Василю Чапаєву мали прибрати, натомість у 2015 році місто його перейменувало на «пам’ятник Чапаєвської дивізії» й не стало зносити.

Іван Третяк – радянський військовий діяч, генерал, головнокомандувач військами ППО СРСР, член ЦК КПРС. Відомий тим, що 1 вересня 1983 року наказав збити пасажирський «Боїнг-747», що прямував із Нью-Йорка до Сеула, саме тоді він був командувачем Далекосхідного військового округу. Літак «Корейських авіаліній"» помилково відхилився від маршруту й полетів над радянською територію.

На перехоплення цивільного лайнера радянські військові підняли два Су-15. Винищувач, перебуваючи поза зоною огляду пілотів KAL007, зробив кілька довгих попереджувальних черг з авіагармати – одразу бронебійними снарядами. Зниження швидкості літака радянські льотчики сприйняли за спробу уникнути перехоплення.

Саме тоді надійшов наказ генерала Третяка про знищення літака, і винищувач Су-15 збив лайнер двома ракетами Р-60. Літак впав неподалік від острова Монерон. Всі, хто перебував на його борту, загинули, зокрема й восьмимісячний малюк та чинний депутат Палати представників Конгресу США.

Нещодавно земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва.

Тим часом у Харкові за бюджетні кошти відремонтували радянський пам'ятник піонеру в «будьонівці».

Раніше на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

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