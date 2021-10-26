Одіозний Кива знову осоромився: цього разу під час наради правоохоронців

Нардеп демонстративно не надягнув захисну маску на засіданні

Одіозний народний депутат України від «ОПЗЖ» Ілля Кива вчергове опинився в центрі уваги через свою безвідповідальну поведінку. 26 жовтня під час наради керівників правоохоронних органів, на якій Кива присутній як член профільного комітету Верховної Ради, народний обранець був майже єдиним у залі, хто не спромігся вдягнути захисну маску. Про це свідчать кадри відеотрансляції заходу.

Зазначимо, що спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів про стан протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів або вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також торгівлі людьми.

На нараді головує генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, також на заході присутні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Національної поліції Ігор Клименко та інші.

Слід зазначити, що під час свого виступу, присвяченого незаконному обігу зброї в Україні, голова МВС Денис Монастирський кілька разів наголосив на тому, що протидія «хуліганським діям» з використанням зброї має бути жорсткою та ефективною, їм має надаватися відповідна правова оцінка «незалежно від того, хто вчинив ці дії».

Дехто побачив у словах очільника міністерства натяк на нещодавню стрілянину, вчинену нардепом Кивою у публічному місці та записану на відео.

Нагадаємо, екснардеп, колишній лідер «Правого сектору» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що особа з прізвищем на літеру «К» (імовірніше всього, йдеться про нардепа Іллю Киву) прийняла пропозицію російських спецслужб за $5 млн вивезти його до Росії та здати ворогам.

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