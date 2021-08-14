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    Активісти знесли паркан скандального довгобуду ТРЦ у Святошинському районі Києва

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    Так влітку 2020 року у Києві будували торговий центр April City - Активісти знесли паркан скандального довгобуду ТРЦ у Святошинському районі Києва
    Так влітку 2020 року у Києві будували торговий центр April City

    Торговий центр April City знову будують «з розмахом» – прямо на проїжджій частині

    У Святошинському районі Києва активісти знесли паркан забудови на вулиці Леся Курбаса. Відео опублікував Богдан Амосов на своїй сторінці в Facebook.

    «Щойно на кінцевій швидкісного трамваю, яка фактично не працює через скандальний довгобуд-ТРЦ, який зводять просто на зупинці вже третій чи четвертий рік десь зо 30 «активістів» із молотами і іншими підручними засобами знесли будівельний паркан», - написав він.

    Журналіст також опублікував відео з місця події.

    Зазначимо, що будівельний паркан знесли активісти руху «Гонор», які повідомили, що знову займались благоустроєм.

    «Знову довелось займатись благоустроєм. Наглий забудовник, на якого вже надто довгий час не реагує київська влада, вирішив відібрати собі цілу смугу руху транспорту на вулиці Леся Курбаса. Тож ми допомогли відновити баланс справедливості в місті»,– зазначили активісти.

    Раніше повідомлялося, що торговий центр April City знову будують «з розмахом»прямо на проїжджій частині. Нові опори з’явилися на дорозі, вкравши полосу руху зі сторони Кільцевої на повороті з Леся Курбаса.

    Додамо, що це вже не перше захоплення будівельниками автодороги. Влітку 2020 року у столиці спалахнув скандал, коли обурені кияни почали масово скаржитись на свавілля забудовників. Тоді ТРЦ також будували за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

    Вже через кілька днів мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто змусило забудовника на проспекті Леся Курбаса прибрати частину об’єкту, яку він незаконно звів на проїжджій частині.

    Теги: Київ дороги активісти скандал кияни журналіст
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    Активісти знесли паркан скандального довгобуду ТРЦ у Святошинському районі Києва