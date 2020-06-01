  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після сильних дощів річка Либідь перетворилася на бурхливі потоки (відео)

    • Розсилка
    Річка Либідь після сильних дощів - Після сильних дощів річка Либідь перетворилася на бурхливі потоки (відео)
    Річка Либідь після сильних дощів
    Фото: скріншот відео

    Рівень води у річці Либідь значно піднявся

    Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%.

    Саме Либідь приймає дощову воду зі значної території Солом’янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Якщо ж гирло річки переповнюється - вода втікає у зливостоки в зворотньому напрямку.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після інтенсивного дощу.

    Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

    Так, на вул. Пестеля проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь. Також значне підтоплення було на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

    Київавтодор закликає у разі виявлення місць підтоплень звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Київ Київавтодор річка потоп негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ