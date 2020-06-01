Після сильних дощів річка Либідь перетворилася на бурхливі потоки (відео)



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Річка Либідь після сильних дощів Фото: скріншот відео

Рівень води у річці Либідь значно піднявся

Під час інтенсивних опадів об’єм води у річці Либідь збільшився більш як на 300%.

Саме Либідь приймає дощову воду зі значної території Солом’янського, Шевченківського, Печерського, Голосіївського районів. Якщо ж гирло річки переповнюється - вода втікає у зливостоки в зворотньому напрямку.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники показали відео, яка виглядає річка Либідь після інтенсивного дощу.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.

Так, на вул. Пестеля проблема виникла через значне підняття рівня води в річці Либідь. Також значне підтоплення було на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська».

Київавтодор закликає у разі виявлення місць підтоплень звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.