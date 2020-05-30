На Донбасі через негоду знеструмлено 53 населені пункти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населені пункти у 2 областях

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Сьогодні внаслідок дощів і пориву вітру знеструмлено 53 населені пункти у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Сьогодні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 53 населені пункти у 2 областях, а саме: Донецька – 28 та Луганська – 25», йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Інформація надана щодо територій Донецької і Луганської областей підконтрольних Україні.

Нагадаємо, 25 квітня, на Закарпатті через поривчастий вітер та дощ знеструмлені 11 сіл у чотирьох районах області, а також повалено дерева на автошляхи. Рятувальники та інші служби життєзабезпечення ліквідовують наслідки негоди.

Як повідомлялося, фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» провели підрахунок понівечених дерев внаслідок сильного вітру, що гуляв столицею 18 травня. За даними зеленбудівців, за день вітер повалив 37 дерев.

Читайте також: