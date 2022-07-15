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    Події в Україні

    На Луганщині горить черговий склад боєприпасів рашистів (відео)

    Над ворожим складом у Кадіївці видніється стовп чорного диму - На Луганщині горить черговий склад боєприпасів рашистів (відео)
    Над ворожим складом у Кадіївці видніється стовп чорного диму
    фото: скріншот із відео

    Українські воїни відповіли окупантам за ракетні удари по містах

    У ніч на 15 липня виникла пожежа на складі боєприпасів російських окупанті у Кадіївці Луганської області. Про це повідомляється у соцмережі.

    За попередніми даними, українські захисники поцілили у ворожий склад із Himars.

    Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські сили відповіли російським загарбникам на ракетні удари по містах, зокрема за Харків, Вінницю та Миколаїв.

    Нагадаємо, 14 липня рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині горить черговий склад боєприпасів рашистів (відео)