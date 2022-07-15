ЗСУ надіслали «відповідь» Росії за обстріл українських міст – Арестович

Українські захисники вдарили у Новій Маячці на Херсонщині, Снігурівці та в районі Чорнобаївки

Українські сили відповіли російським загарбникам на ракетні удари по містах. Зокрема за Харків, Вінницю та Миколаїв. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, було «три великі накриття» з боку ЗСУ.

«Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше», – написав Арестович.

При цьому речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що йдеться про точкові постріли по місцях базування російських окупантів.

Зокрема, українські захисники вдарили у Новій Маячці на Херсонщині, Снігурівці та в районі Чорнобаївки.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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