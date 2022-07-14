Ворожий обстріл Вінниці: кількість загиблих зросла

15 липня, на Вінниччині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки

Триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній

Жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, повідомляє ДСНС України у Facebook.

«Станом на 19:40 загинуло 23 особи (з них три дитини), звернулася по допомогу 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі дві дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, п’ять осіб у критичному стані. Триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній», – йдеться у повідомленні.

Завтрашній день, 15 липня, на Вінниччині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян по центру Вінниці. Про це повідомив голова Вінницької облради В’ячеслав Соколовий.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Також ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.