Ракетний удар по Вінниці: що відомо про загиблих та поранених

Станом на ранок 15 липня відомо, що 23 людини загинули, з них троє – діти

Ракетний удар по центру Вінниці забрав життя 23 осіб. Серед них троє дітей: дівчинка та двоє хлопчиків.

Координаторка проєкту з фіксації воєнних злочинів «Очі» Ірина Ярошинська повідомила, що 7-річний хлопчик загинув у приватній медклініці «Нейромед». Ще один 8-річний хлопчик – в автомобілі.

4-річна Ліза загинула на вулиці. У дівчинки був синдром Дауна. Перед ракетним ударом її мама Ірина розповідала на своїй сторінці в інстаграм, що веде дочку на заняття до логопеда.

Перша леді Олена Зеленська повідомила що маленька Ліза, що загинула під час ракетного удару у Вінниці, брала участь у запису відео до різдвяних свят.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Ще четверо дітей отримали травми та поранення. Серед них 8-річний Роман, 15-річна Вікторія, 7-річна Моніка та 12-річний Артем.

Як повідомляє Ірина Ярошинська, серед загиблих також 25-річна Аліна Кисіль. Дівчина працювала у відділенні «Приватбанку», офіс якого розташований у будівлі, куди влучила ракета. Вона загинула миттєво.

Ще чотири дівчини-працівниці зараз у важкому стані у лікарні. Одна — прооперована. Колеги збирають кошти для дівчат.

На офіційній сторінці гурту «Брати Гадюкіни» повідомили про загиблого колегу.

«Сталося горе. Вінниця. Зовсім недавно, в червні, ми виступали там в Royal Pub. Та зустріч, яку влаштували нам вінничани була такою теплою, такою щирою.. Сьогодні скажений фашистський монстр наніс удар по центру нашої Вінниці. Загинуло та постраждало багато людей. Серед них двоє хлопців, що допомогали нам, організовували прийом, виступ перед нашими військовими. Віталій Каблучко в реанімації, його оперують. Віктор Поліщук загинув», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинув звукорежисер Євген Коваленко. Чоловік працював у команді співачки Roxolana.

Євген Коваленко. Фото: Laud

Концерт виконавиці мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці, який потрапив під обстріл. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

«Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій в важкому стані продовжує боротися за життя в операційній, – розповіла співачка. — Ми молимося за їх життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з всіх концертів будуть повернені. Будь ласка, моліться»

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роксолана Сирота ROXOLANA (@roxolanas)

На фейсбук-сторінці Нейромед повідомили, що внаслідок потрапляння російської ракети, трагічно загинули адміністратор Гула Катерина та менеджер Харченко Тетяна.

Дитячий невролог Ковальчук Павло Васильович та невролог Фальштинська Наталія Анатоліївна знаходяться у важкому стані.

Від ракетного удару по Вінниці загинула 24-річна Катерина Гула, сестра журналіста Юрія Гулого.

Станом на ранок 15 липня відомо, що 23 людини загинули, з них троє – діти. Більше сотні отримали поранення. Десятки – у важкому стані.

Рятувально-пошукові роботи тривають, повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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