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    Події в Україні

    На Луганщині поліція знайшла поле диких конопель

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    &nbsp;1563 кущів коноплі було знищено на місці шляхом спалювання - На Луганщині поліція знайшла поле диких конопель
     1563 кущів коноплі було знищено на місці шляхом спалювання

    Поліцією було зірвано 1613 кущів дикорослих конопель, з них в якості речових доказів вилучено 50 кущів приблизною вагою 2 кілограми

    На Луганщині під час проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», правоохоронці поблизу селища Білолуцьк виявили поле дикоростучої коноплі без ознак обробки та культивації. Про це повідомили у прес-службі поліції Луганської області. 

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    Зазначається, що поліцією було зірвано 1613 кущів дикорослих конопель, з них в якості речових доказів вилучено 50 кущів приблизною вагою 2 кілограми для направлення на експертизу до НДЕКЦ. Решту 1563 кущів було знищено на місці шляхом спалювання.

    Даний факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано за ч. 2 ст. 310 КК України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

    Як повідомлялося, 15 чнрвня у Сумах поліція вилучила дві тонни макової соломки.

    Нагадаємо, минулого тижня в Маріуполі зловили продавців великої партії метадону. До цього в Одеській області під час перевірки в одному з пунктів пропуску держкордону правоохоронці виявили 4,5 тис. таблеток екстазі, захованих в дитячому велосипеді.

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