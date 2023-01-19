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Десятки окупантів отримують поранення ще до відправлення в Україну: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десятки окупантів отримують поранення ще до відправлення в Україну: перехоплення (аудіо)
На одній із позицій в Україні окупанти напилися й почали кидати гранати, засвітивши власні позиції
фото ілюстративне

Солдати в РФ від п'янок та передозувань замерзають на холоді, до того ж нерідко б'ються між собою

Російський загарбник, який зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих. Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки.

«Говорять те, що там ті, хто сидить зараз в Ульянівську, що вже точно в січні вони їдуть змінювати нас – це вже точно. В Ульянівську вже (вони не були ніде, ні в Україні, ніде) тридцять 300-х», – розповів окупант.

Загарбник пояснив, що солдати від п'янок та передозувань замерзають на холоді, до того ж нерідко б'ються між собою.

Крім того, на одній із позицій в Україні окупанти напилися й почали кидати гранати, засвітивши власні позиції. – «Доприкаывались, короче – 16 штук прилетов туда».

Раніше у перехопленій розмові окупант розповів батькові, що поляки нібито розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон.

Теги: росія окупанти війна Україна перехоплення поранення

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