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Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)
Пригожин відвідав поранених «вагнерівців »у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі
фото: скріншот із відео

Журналістам вдалося вирахувати місцезнаходження медичного закладу, де проходять реабілітацію найманці Пригожина

Найманці ПВК «Вагнер», поранені під час боїв в Україні, проходять лікування у клініці «Мій медичний центр» у Санкт-Петербурзі. Вона пов'язана з другом президента Росії Володимира Путіна мільярдером Юрієм Ковальчуком та донькою російського диктатора Марією Воронцовою. Інтер'єри лікарні потрапили на фото у пов'язаному із Пригожиним телеграм-каналі, повідомляє Радіо Свобода.

У телеграм-каналі «Кепка Пригожина» було опубліковано відео, в якому показано, як «кухар Путіна» «відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга». У ролику Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

Радіо Свобода виявило, що кадри зустрічі Пригожина з найманцем, який проходить реабілітацію, знято в клініці на Малій Конюшенній вулиці. Раніше вона називалася «СОГАЗ медицина», але провела ребрендинг.

Ребрендинг клініки був пов'язаний із санкціями проти АТ «СОГАЗ», запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну. У серпні 2022 року новими власниками клінік «СОГАЗ Медицина» стали топ-менеджери АТ «Номеко», компанії-партнера страхової групи «СОГАЗ». Керівником клініки залишився Владислав Баранов.

Через Владислава Баранова та «Номеко» клініка пов'язана з дочкою Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником «Номеко», а ця компанія, у свою чергу, стоїть за будівництвом «Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу» (ВММК) «Согаза» у Ленінградській області. Акціонером «Номеко», згідно з офіційними документами, є також Марія Володимирівна Воронцова. Із «Согазом» пов'язаний і племінник Путіна Михайло Шеломов.

Теги: війна путін лікарня ПВК Вагнера

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Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)
Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)
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