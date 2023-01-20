Рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя

Кожен тиждень школярів починається з гімну Росії

Джерело повідомляє, що рашисти українським дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ

В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

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За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та «розмови про важливе».

«Якщо немає «національних свят», то на цій «годині русифікації» дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ», – йдеться в дописі.

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Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.

Раніше повідомлялось, що через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ.