Рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя
Джерело повідомляє, що рашисти українським дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ
В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та «розмови про важливе».
«Якщо немає «національних свят», то на цій «годині русифікації» дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ», – йдеться в дописі.
Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.
Раніше повідомлялось, що через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ.
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