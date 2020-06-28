На Львівщині блискавка влучила в 37-річну жінку
У важкому стані її госпіталізували до лікарні швидкої допомоги у Львові
Вона вижила, однак перебуває у важкому стані
У суботу, 27 червня, під час грози у Жовківському районі, жінку 1983 р.н. вразило блискавкою. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Відомо, що цей випадок стався у с. Малі Передримихи, близько 22:20. Жінці, яку вразило блискавкою – 37 років. Більше обставин наразі не повідомляють.
У важкому стані її госпіталізували до лікарні швидкої допомоги у Львові.
Фахівці дали поради, як залишатися у безпеці під час негоди:
- Уникайте відкритої місцевості. Як відомо, блискавка зазвичай б’є в найвищу перешкоду на своєму шляху. Самотня людина у полі – це і є та сама найвища перешкода. Ще страшніше опинитися під час грози на підвищеній місцині! Якщо Ви з якоїсь причини залишилися у полі віч-на-віч з грозою, сховайтесь у будь-якому заглибленні: канаві, яру або самому низькому місці поля, сядьте на присядки і пригніть голову.
- Уникайте води. Вода – відмінний провідник струму. Удар блискавки поширюється навколо водойми в радіусі 100 метрів. Нерідко вона б’є в береги. Під час грози не можна купатися, ловити рибу. Необхідно подалі відійти від берега. Намагайтеся сховатися.
- Під час грози найбезпечніше знаходитися в приміщенні з блискавкозахистом. Якщо гроза застала вас у місті, сховайтеся у магазин, під’їзд або, на крайній випадок, перечекайте грозу під навісом поблизу стіни будівлі.
- Не страшно, якщо ви знаходитесь у автомобілі. Закрийте вікно, і стихія до вас не добереться.
- Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше потрапляє у найвищі із них. Отже, чим менше деревце, під яким ви знайшли притулок, тим краще. Якщо ховається група осіб, то краще присісти, не торкаючись до інших людей.
- Якщо ви перебуваєте у приміщенні – закрийте вікна, двері, димоходи та вентиляційні отвори. Не допускайте протягу – це може спровокувати влучення кульової блискавки. У приміщенні слід триматися подалі від вікон, електроприладів, а також труб та іншої металевої сантехніки. Відключіть зовнішні антени і вимкніть з розетки радіоприймачі, телевізори, мікрохвильову піч, комп’ютер – потужні споживачі електроенергії. Не забувайте: під час грози неприпустимо користуватися електроприладами та телефоном.
- Остерігайтеся небезпечних предметів. Потрібно пам’ятати, що удар блискавки небезпечний не лише тоді, коли гроза б’є безпосередньо в людину, але й у предмети, що знаходяться поруч. Тому не варто торкатися до всього мокрого, залізного та електроприладів, тому що у такі речі блискавка б’є найчастіше.
- Якщо гроза почалася під час Вашого руху на велосипеді або мотоциклі – припиніть рух, покиньте їх і перечекайте грозу на відстані щонайменше 30 метрів від них.
- Дуже небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону. Найкраще під час грози мобільний вимикати. Були випадки, коли вхідний дзвінок ставав причиною потрапляння блискавки.
- Під час грози бажано позбутися металевих предметів. Годинник, ланцюжки і навіть розкрита над головою парасолька – потенційні мішені для удару. Відомі випадки удару блискавки по зв’язці ключів, що перебувала у кишені.
- Вкрай нерозумно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку. Навіть перебуваючи біля стіни з антеною ви ризикуєте накликати на себе удар з небес.
- Для зменшення ймовірності ураження блискавкою тіло людини повинно мати якомога менше контактів з землею. Найбільш безпечною позою вважається наступна: присісти, ступні поставити разом, опустити голову і груди на коліна, руками обхватити коліна. Можна сісти або стати на ізоляційний матеріал: дерево, дошку, намет, спальний мішок, мотузку, рюкзак.
Нагадаємо, у Львівській області у селі Підгірці Бродівського району 13 червня сталася трагедія – блискавка вбила підлітка. Хлопець випасав в полі худобу.
Як повідомлялося, у Карпатах блискавка вбила туриста зі Львова. Двоє чоловіків у погану погоду вирішили піднятись на гору Грофу, де саме і стався фатальний випадок Рятувальники знайшли тіло загиблого туриста, у нього були явні ураження блискавкою.