Паводки на заході України. Через стихійне лихо у Карпатах пошкоджено газопостачання



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Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам у постраждалих районах Фото пресслужби ДСНС України

На Івано-Франківщині, Чернівеччині, Львівщині та Тернопільщині тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку

Силами ДСНС протягом доби 26 червня врятовано 46 осіб, евакуйовано 3 особи; перевезено через підтоплені ділянки 183 особи, відкачано 39 тис. 622 м куб. води; доставлено для населення 1 тис. 790 кг продуктів харчування та 9 тис 140 л питної води, про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 877 чол. та 455 од. техніки, з них від ДСНС 613 чол. о/с та 226 од. техніки (з них 2 гелікоптери).

Івано-Франківська область

Станом на 27 червня у 132 населених пунктах (було 263) на території 16 районів (Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Рогатинський, Снятинський, Тисменецький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради):

підтоплено 3 тис. 368 житлових будинків (було 13 тис. 117), 1 фельдшерсько-акушерський пункт (було 17),

затоплено 2 тис. 174 підвали (було 6 тис. 193), 4 тис. 583 присадибні ділянки (було 18 тис. 101), 4 тис. 312 колодязів (було 12 тис. 561), 7 тис. 582 га сільгоспугідь,

зруйновано 201 км автодоріг (було 276), 93 мости (було 93), понад 79 тис. м берегоукріплень,

пошкоджено 578 км автодоріг (було 603), 244 мости (було 249).

Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб (з початку робіт – 404 особи), евакуйовано (відселено) 2 особи (з початку робіт – 654), перевезено через підтоплені ділянки 183 особи (з початку робіт – 2 тис. 352), надано допомогу по буксируваннюіз зони затоплення 1 транспортному засобу (з початку робіт – 34), відкачано (відведено) воду з 64 житлових будинків та господарчих споруд (з початку робіт – 328), з 51 колодязя (з початку робіт – 111),з присадибних ділянок загальним об’ємом 20 тис. 500 м куб. води(з початку робіт – 124 тис. 469), укріплено 1 кмдамб(з початку робіт – 5), розчищено 5 житлових будинків від паводкових наносів (з початку робіт – 14),1,8 км автодоріг (з початку робіт – 9,2 км), 1 км русла річок (з початку робіт – 3), доставлено для населення 1 тис. 760 кг продуктів харчування(з початку робіт – 7 тис. 610 кг) та 7 тис. 740 л питної води (з початку робіт – 12 тис. 740 л) для мешканців Верховинського, Тисменицького та Тлумацького районів.

Для надання допомоги населенню у 7 районах області (Галицькому, Городенківському, Надвірнянському Рогатинському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому) по відкачуванню води, розбиранню намитих на подвір’ях і вулицях каміннях, деревини та намулу, розчищенню доріг та доставки продуктів харчування додатково залучено зведені загони з інших областей: Рівненської, Волинської, Хельницької та 2-го Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич.

Чернівецька область

У 28 населених пунктах (було 51) на території 7 районів (Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сторожинецький) та м. Чернівці:

підтоплено 382 житлових будинки (було 1 тис. 75), 1 фельдшерсько-акушерський пункт (був 1),

затоплено 447 підвалів (було 819); 1 тис. 542 присадибні ділянки (було 3 тис. 642),

зруйновано 1,4 км автодоріг (було 1,4),

пошкоджено 40,88 км автодоріг (було 47,78), 15 мостів (було 17), 4 дамби (№ 5 в с. Банилів Вижницького району, № 15Б в с. Банилів, № 21А м. Вижниця, № 9 с. Слобода-Банилів), 3,5 км берегоукріплень, 2 тис. 818 га сільськогосподарських угідь.

Ускладнено або відсутнє автотранспортне сполучення з 6 населеними пунктами (с. Довгопілля, с. Конятин, с. Фошки с. Стебні с. Лустун Путильського району та хутір Серафинець Вижницького району). Пошкоджено газопостачання у 21 населеному пункті.

Силами ДСНС протягом доби евакуйовано 1 особу (з початку робіт – 64); відкачано 13 тис. 511 м куб. води (з початку робіт – 18 тис. 692 м куб); доставлено для населення 30 кг продуктів харчування (з початку робіт – 248 кг.) та 200 л питної води (з початку робіт – 725 л) для мешканців Новоселицького та Вижницького районів.

Всього до робіт на території області залучено 794 особи та 111 од. техніки, з них від ДСНС 172 особи та 50 од. техніки.

Львівська область

В 13 населених пунктах (було 25) на території 3 районів (Жидачівський, Стрийський, Старосамбірський):

підтоплень житлових будинків немає (було 114),

затоплено 39 підвалів (було 151), 10 присадибних ділянок (було 172), 85 колодязів (було 150), 285 га сільгоспугідь (було 520),

зруйновано 0,21 км автодоріг (було 0,78); 1 міст (був 1);

пошкоджено 0,26 км автодоріг (було 2,56).

Силами ДСНС протягом доби відкачано 5 тис. 105 м.куб. води (з початку робіт – 5568) з присадибних ділянок, з 59 колодязів (з початку робіт – 65) та 21 житлового будинку і господарчих споруд (з початку робіт – 46).

Всього до робіт на території області залучено 100 осіб та 33 од. техніки, з них від ДСНС 40 осіб та 16 од. техніки.

Тернопільська область

У 7 населених пунктах на території 4 районів (Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Монастирський):

підтоплено 52 житлових будинки (було 53), 68 господарських будівель (було 68) та будівлю дитячого санаторію в м. Заліщики, 265 присадибних ділянок (було 265),

затоплено 60 підвалів (було 60), затоплено 62 колодязя (було 73) та 752 га сільгоспугідь.

Силами ДСНС протягом доби відкачано 506 м куб. води (з початку робіт – 506), здійснено підвіз 1 тис. 200 л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – 1900 л).

Всього до робіт на території області залучено 68 осіб та 22 од. техніки, з них від ДСНС 52 особи та 14 од. техніки.

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