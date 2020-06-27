Паводки на Івано-Франківщині: працівникам лісництва оголошено підозру



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Працівників підозрюють у «службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки»

Вирубка лісів вважається одним із факторів, які спричинили руйнівні повені на західній Україні

Державне бюро розслідування повідомило про підозру посадовцям Воронівського лісництва.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про лісництво, яке входить до державного підприємства «Рогатинське лісове господарство» в Івано-Франківській області. Його працівників підозрюють у «службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки».

Така кваліфікація в разі визнання винними передбачає від двох до п’яти років ув’язнення з можливою тимчасовою забороною на певні види діяльності та штрафом.

«За даними досудового розслідування, посадовці лісгоспу здійснювали незаконну порубку та збували деревину підприємству. Внаслідок чого державі завдано збитків на суму 1,9 мільйона гривень», – йдеться в заяві Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Івано-Франківської області.

Вирубка лісів вважається одним (але не основним) із факторів, які спричинилися до руйнівних повеней на західній Україні.

Так, за матеріалами Служби безпеки порушено справу «за численними фактами незаконної порубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей» — стаття 441 (Екоцид) Кримінального кодексу.

Станом на ранок 27 червня в Україні залишаються знеструмленими вісім населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок, зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278). Силами ДСНС протягом доби врятовано 46 осіб, евакуйовано три особи.

У західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

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